Hermana de B-King se pronunció tras más de un mes del fallecimiento del artista, ¿qué dijo?

Stefanía Agudelo se sinceró sobre todo el proceso que han vivido con su mamá tras el trágico fallecimiento de B-King: "Muy duro".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermana de B-King se sinceró tras el fallecimiento del artista
Hermana de B-King habló sobre cómo va su proceso. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El caso de Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King consternó al mundo del espectáculo hace más de un mes y en la jornada del 5 de octubre su hermana Stefanía Agudelo se pronunció.

¿Qué dijo Stefanía Agudelo, hermana de B-King tras más de mes y medio de su fallecimiento?

Stefanía Agudelo decidió romper su silencio tras más de un mes y medio de la tragedia de su hermano.

La influenciadora aseguró que por primera vez quería hablar sobre su proceso de duelo y cómo han conllevado esto con su familia.

El luto es algo muy personal y todos los duelos son diferentes.

Stefanía aseguró que muchas personas la han cuestionado sobre por qué se ve tan tranquila tras todo lo que ha tenido que vivir este último tiempo.

Hay muchas personas que me dicen que no me pasó nada que no tengo luto, que cómo estoy tan fuerte.

Stefanía aseguró que a pesar de verse tranquila, para ella y para todos sus seres queridos ha sido demasiado difícil este proceso de luto.

Esto ha sido un golpe muy duro para mí, para mi mamá y para todas las personas que querían a mi hermano.

La madre de B-King conmueve con mensaje de nostalgia por su hijo
Hermana de B-King reveló cómo han conllevado su duelo. (Foto: Freepik)

Hermana de B-King se sinceró sobre su proceso de duelo

Stefanía Agudelo aseguró que para ella ha sido demasiado complejo este proceso porque se le fue su alma gemela.

Nunca había vivido un proceso así tan fuerte en mi vida, mi par, con quien me críe, es un proceso muy duro.

Además, confesó que hasta el momento aunque ha tenido mucho dolor no ha cuestionado a Dios por lo sucedido, sino a su vez a buscado la forma de encontrarle sentido a todo.

Yo nunca le he recriminado a Dios por esto, antes le pregunto el para qué.

¿Cuál fue la iniciativa que anunció la hermana de B-King en honor a su hermano?

Stefanía Agudelo aseguró que en honor a su hermano crearían una fundación para perros llamada "Vida eterna".

La hermana del artista contó que "Vida eterna" nace como una fundación en homenaje a B-King, ícono de la música urbana y a su fiel compañera canina Riqueza.

La fundación busca trascender a través de acciones de bondad, arte y conciencia, promoviendo la protección animal, el bienestar emocional y una vida más compasiva y armoniosa con todas las criaturas.

Queremos transformar es dolor en actos de bondad, entonces quisimos hacer una fundación.

Mamá de B-King reveló que tenido contacto con su hijo
Hermana de B-King contó cómo conlleva el duelo del artista. (Fotos Canal RCN y Freepik)
