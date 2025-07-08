Gonzalo Escobar 'Coco' estaría estrenando nueva pareja: foto sería la prueba

El actor Gonzalo Escobar 'Coco' se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras compartir una fotografía en sus redes sociales junto a una misteriosa mujer.

Artículos relacionados Talento nacional Andrés Parra sube romántica foto con su nueva pareja y en redes recuerdan sus declaraciones sobre el amor

¿Cuál fue la foto de Gonzalo Escobar 'Coco' junto a misteriosa mujer?

El actor volvió al radar de la farándula nacional tras su paso por La casa de los famosos Colombia en donde logró volverse a meter en el corazón de los colombianos tras su recordado personaje de Coco en Oki Doki.

Gonzalo Escobar tras su paso por el reality del Canal RCN se ha mantenido activo en redes sociales compartiendo contenido de su vida privada.

Precisamente, en la jornada del 7 de agosto el actor compartió una fotografía en sus historias de Instagram que causó revuelo ya que para muchos generó curiosidad la mujer con la que estaba.

Gonzalo Escobar 'Coco' se mostró junto a misteriosa mujer. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón opinó sobre Karina García como presentadora

¿Quién es la misteriosa mujer con la que Gonzalo Escobar 'Coco' apareció en redes?

En la imagen el actor Gonzalo Escobar 'Coco' se mostro sonriente junto a una misteriosa mujer de ojos claros y cabello castaño claro.

Aunque el actor no etiquetó a la mujer que lo acompañó en la imagen, muchos en redes empezaron a indagar por su identidad.

Sin embargo, hasta el momento Gonzalo Escobar no ha revelado más detalles de quién era esta mujer que lo acompañó y presumió en sus redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

¿Cuál fue la canción que Gonzalo Escobar 'Coco' le habría dedicado a misteriosa mujer?

La imagen de Gonzalo Escobar ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento y muchos internautas creen que se trataría de la nueva pareja del recordado actor de Oki Doki.

Una de las pruebas que los internautas han tomado es la canción que el actor dejó junto a la fotografía llamada "And i love you so" de Don McLean.

La letra de esta canción en inglés deja varias apologías al amor y a una relación que empieza a florecer.

Como era de esperarse, los seguidores del actor están a la espera que el actor confirme si la mujer de su foto es su nueva pareja o si solo es una amiga, no obstante, Coco no se ha pronunciado.