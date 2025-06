Fernando Solórzano en las últimas horas prendió las alarmas en sus redes sociales al revelarles a sus seguidores que había sufrido percance médico que lo obligaba a irse por urgencias al hospital.

El actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia a través de sus historias les contó a sus seguidores que había tenido que ser trasladado al hospital por urgencias.

'El flaco' Solórzano les reveló a sus seguidores que un fuerte dolor lo había levantado en la madrugada del 18 de junio, un síntoma que ya lo había afectado años atrás y que de inmediato reconoció.

Ya me han dado varios, hace muchos años no me daba, entonces ya le tenía el tiro.