Dahian Lorena Muñoz mejor conocida como Yaya Muñoz ha acaparado la atención en La casa de los famosos Colombia por su belleza, carisma y personalidad.

Aunque muchos no saben, la periodista Yaya Muñoz participó en el Concurso Nacional de Belleza del 2015, año en el que representó al departamento del Tolima.

En SuperLike encontramos una fotografía de aquel momento en el que Dahian Lorena aspiraba al título de Señorita Colombia.

En la imagen se puede ver algunos cambios físicos en la participante de La casa de los famosos Colombia como por ejemplo el tono de su cabello, el cual en aquel entonces era más oscuro y su nariz menos respingada.

Los cambios físicos de Yaya Muñoz del 2015 a la actualidad son evidentes y no se puede negar de la gran belleza de la periodista, algo que tiene enamorados a varios de sus compañeros del reality del Canal RCN y a los televidentes.

Sin embargo, la historia de Yaya es de superación y su físico fue un tema que la afectó en el pasado. En una entrevista con Mañana Express, la modelo contó que sufrió bullying años atrás.

Yo tenía problemas de piel en esos años, me daban duro, me atacaban mis compañeras, en un reality que estuve me decían mazorca, queso, de todo.