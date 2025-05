Karina García se despidió el pasado 11 de mayo de La casa de los famosos Colombia y tras su salida tuvo un emotivo reencuentro virtual con la influenciadora mexicana Manelyk González de La casa de los famosos All-Stars.

Manelyk González se despidió de La casa de los famosos All-Stars curiosamente al día siguiente día en el que Karina García lo hizo de La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora mexicana tras su salida aseguró que quería ponerse en contacto con Karina García con quien hizo buena amistad durante su intercambio con Melissa Gate.

Este reencuentro sucedió en la noche del 15 de mayo cuando en medio de una transmisión en vivo de la mexicana, quien llamó a Karina García para que se uniese a su llamada.

Al conectarse, Karina García expresó un "Amigaaaa" y Manelyk se mostró sorprendida con un "No lo puedo creer wey", a lo que la antioqueña le contestó "Amiga nos eliminaron".

Karina García y Manelyk González hablaron de su sentir tras haber salido de La casa de los famosos Colombia, ambas asegurando que se sentían extrañas al volver a la realidad.

Me siento rara, aturdida, a veces me despierto en las noches, no entiendo qué pasó. Expresó Manelyk.