El nombre de la influenciadora y bailarina barranquillera Andrea Valdiri es tendencia, pues resulta que va a ingresar en la dinámica de 'congelados' para visitar a su amiga La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.

Andrea Valdiri estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN y aseguró que aprecia mucho a La Jesuu, razón por la que pese a los malentendidos del pasado la va a apoyar. Es decir, se prevé que en su visita haya una reconciliación.

Al ser la barranquillera una de las mujeres más seguidas en redes sociales en Colombia, es común que la apoyen y a la vez la tachen por su accionar. Pues bien, resulta que Valdiri no aguantó más y apareció horas antes de su visita al reality de la vida en vivo, haciendo un llamado de atención para quienes la están advirtiendo porque va a aparecer en La casa de los famosos 2025.

Con un gesto serio y también de sorpresa, Andrea Valdiri grabó una historia en su perfil de Instagram, con más de nueve millones de seguidores acumulados, en la que comentó que no entiende lo que está pasando, ya que reveló que hay fandom que la están incomodando.

"No entiendo, ¿que está pasado? Vente a revisar, oye, ese cuento, esa amen4zadera. Precisamente, de eso es lo que yo me estaba quejando, yo decía 'cómo es posible que vengan que el fandom, que una vaina, que la otra, que te voy a amen4zar'... No me vengas con esa joda, yo no como de amen4zadera, aquí todo es paz y amor", expresó Andrea Valdiri.