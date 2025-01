La actriz Alina Lozano ha estado acaparando la atención mediática en el último tiempo luego de anunciar su separación del creador de contenido Jim Velásquez.

La separación de la actriz y el creador de contenido ha dado bastante de qué hablar en redes sociales por todas las declaraciones que cada uno ha dado por su parte tras su ruptura.

Una supuesta separación temporal por decisión de la actriz, quien le pidió un espacio a Jim Velásquez para acompañar en un proyecto personal a su hijo en Estados Unidos.

Tras más de un mes de estar separados, Alina Lozano regresó a Colombia y desde su llegada la polémica ha aumentado más, esto porque según ella, Jim incumplió un acuerdo que tenían para continuar con su relación.

Al parecer, Jim Velásquez les contó a sus seguidores que tras estar separado de la actriz se dio cuenta que ella le había demostrado que no había sido su prioridad, por eso, no sentía que podían continuar su relación de manera normal.

Algo que a la actriz molestó y esto lo dejó ver recientemente en un video que compartieron juntos en donde hablaron del tema.

Ve a suplirlas donde quieras, pero a mí no me propongas eso que me da mucha rabia.