El comportamiento de las personas es una rama de estudio que suele ser abordada desde diferentes frentes, una de ellas la psicología. Ante esto, hay quienes no tienen redes sociales y esto genera interrogantes de por qué no cuentan con las plataformas digitales que hoy en día son esenciales para muchos.

Las redes sociales llevan años de evolución y se estima que con el paso del tiempo tengan mayor relevancia, aunque algunos no se sienten convencidos con el uso de los aplicativos. Detrás de ello hay significados.

¿Por qué algunas personas no tienen redes sociales?

No tener redes sociales es una acción que depende de cada quien y mientras que algunos no lo comprenden, otros lo ven como un acto "liberador".

Desde el punto psicológico, no tener redes sociales no se relaciona con no estar a la "moda", sino que podría tratarse de una decisión consciente de vida.

Teniendo en cuenta recopilaciones del blog A24, la psicóloga clínica Mariana Feldman puntualiza que cada vez más pacientes consultan por síntomas de ansi3dad relacionados con el uso excesivo de redes sociales. A menudo se sienten atrapados en dinámicas de comparación constante, lo que termina afectando negativamente su autoestima.

¿Qué significa no tener redes sociales?

No tener redes sociales puede significarse mantenerse tranquilo en medio de lo acelerado que permanece el mundo digital. Asimismo, puede relacionarse a personas que disfrutan de su soledad, pero del otro lado de la balanza se asocia a quienes son introvertidos.

Las redes sociales pueden ser una solución | Foto Freepik.

En otras palabras, las personas con una personalidad más introspectiva, reservada o reflexiva tienden a priorizar las relaciones presenciales, donde pueden establecer vínculos más profundos y auténticos, y suelen evitar los espacios de exposición pública como las redes sociales. No necesitan de una validación digital.

¿Por qué no tener redes sociales?

Desde un punto de bienestar, no tener redes sociales podrían contribuir saludablemente, según el caso, porque: