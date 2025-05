La cantante colombiana Karol G ha sido reconocida no solo por su música y su éxito global, recientemente es tendencia al compartir aspectos personales de su vida en un documental de Netflix. Una de sus confesiones más comentadas fue su resistencia a la insulina, un problema metabólico que afecta a millones de personas en el mundo y que, según ella, influyó en su físico, energía y bienestar general.

En el documental, Karol G explicó que durante un tiempo se sintió frustrada por el aumento de peso sin razón aparente hasta que confirmó que su cuerpo no estaba procesando correctamente la insulina. Este trastorno, aunque común, suele pasar desapercibido y puede convertirse en un problema serio si no se trata a tiempo.

La resistencia a la insulina es una condición en la que las células del cuerpo dejan de responder de manera efectiva a la insulina, una hormona que permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Como resultado, el páncreas produce más insulina de lo normal, lo que puede derivar en niveles elevados de azúcar en sangre.

Con el tiempo, si no se controla, esta condición puede evolucionar hacia enfermedades más serias como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, problemas cardiovasculares e incluso dificultades hormonales.

Aunque puede pasar desapercibida, algunos de los síntomas que pueden alertar sobre la resistencia a la insulina son:

En el caso de Karol G, ella relató que a pesar de llevar una rutina de ejercicio intensa y una dieta controlada, su cuerpo no se veía como esperaba.

La insulina es una hormona anabólica, lo que significa que promueve el almacenamiento de grasa. Cuando hay un exceso de insulina en el cuerpo debido a la resistencia, se estimula la acumulación de grasa, especialmente en el abdomen. Además, esta condición interfiere con la quema eficiente de grasa, haciendo que perder peso sea mucho más difícil, incluso con dieta y ejercicio.

“Hoy me levanto con el six pack, súper flaquita y todo, y mañana me puedo levantar súper inflada... con el estómago inflado”, explicó.