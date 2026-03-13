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Ysa C y Reggi presentan “Te Va a Doler”, su nuevo merengue electrónico

Esta es una canción que mezcla merengue y electrónica para contar una historia de amor.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Nuevos estrenos musicales
Imagen Freepik

La cantante colombiana Ysa C lanzó el sencillo “Te Va a Doler”, una colaboración con el artista venezolano Reggi El Auténtico que combina merengue con elementos electrónicos.

El tema presenta una historia de desamor desde dos perspectivas distintas y forma parte de la evolución musical que la artista ha venido desarrollando en los últimos meses.

Esta mezcla permite que el tema funcione tanto en la pista de baile como en una narrativa que habla sobre el final de una relación.

Con este lanzamiento, Ysa C continúa explorando diferentes estilos dentro de su propuesta musical. Aunque ha sido reconocida por su trabajo dentro del afrobeats y el género urbano.

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¿De qué trata “Te Va a Doler”, la nueva canción de Ysa C?

La canción narra una historia de amor que llega a su punto final. En la letra se presenta el momento en el que una relación se rompe, no porque ya no exista cariño, sino porque las decisiones tomadas cambiaron el rumbo de la historia.

Ysa C interpreta el papel de una persona que decidió cerrar esa etapa después de haber sido lastimada. Su voz refleja la seguridad de alguien que eligió seguir adelante y dejar atrás una relación que ya no podía continuar.

¿Por qué “Te Va a Doler” es importante en la carrera de Ysa C?

El lanzamiento llega en un momento relevante para la artista caleña, quien ha logrado posicionarse como una de las nuevas voces femeninas dentro de la música latina. Su propuesta combina afrobeats, urbano y sonidos del Pacífico colombiano.

En los últimos meses, la cantante también presentó “Lo Que el Corazón Diga”, su primer sencillo de 2026. Además, recibió su primera nominación a Premio Lo Nuestro en la categoría Nueva Artista Femenina del Año, lo que representa un reconocimiento a su crecimiento dentro de la industria.

Ysa C también participó recientemente en La Liga Femenina, un proyecto musical liderado por Ivy Queen que reúne a varias artistas del género urbano en un mismo álbum. En ese trabajo, la cantante hace parte del tema “Coco Loco” junto a otras intérpretes de distintos países.

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