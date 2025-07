En cuestión de días, The Velvet Sundown pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en un fenómeno musical global. Con dos álbumes lanzados con apenas quince días de diferencia y más de 1.1 millones de seguidores en plataformas musicales, su repentina popularidad capturó la atención de los oyentes y también despertó la curiosidad de quienes no encontraban rastro alguno de los integrantes fuera del mundo digital.

¿Existen realmente Gabe, Lennie, Milo y Rio?

Según su perfil, la banda está compuesta por cuatro enigmáticos personajes: Gabe Farrow, descrito como un “hechicero del mellotron”; Lennie West, guitarrista; Milo Rains, “bajista y alquimista del sintetizador”, y Orion “Rio” Del Mar, un “percusionista de espíritu libre”.

Grupo musical fue creado con inteligencia artificial y ya tiene más de 1 millón de fans

Sin embargo, los usuarios de Reddit notaron que no existía ninguna otra referencia a ellos, ni entrevistas, ni redes sociales, ni imágenes más allá de las oficiales. La duda estaba sembrada.

¿Una banda ficticia o una propuesta artística revolucionaria?

La respuesta llegó directamente desde el perfil oficial de la banda, donde admitieron que todo se trataba de “un proyecto de música sintética guiado por una dirección artística humana”.

La confesión fue clara: The Velvet Sundown no es un grupo tradicional, sino una propuesta que utiliza herramientas de inteligencia artificial para componer, interpretar y crear toda su identidad visual. “No es una farsa, es un espejo”, indicaron, sugiriendo que el objetivo va más allá de la música: es una crítica a los límites de la creación artística en la era digital.

¿Cómo ha reaccionado la industria musical ante esta banda creada con IA?

La revelación generó reacciones divididas. Mientras algunos celebran la propuesta como una nueva forma de arte que fusiona creatividad humana y tecnología, otros ven una preocupación para los músicos reales.

Deezer, por ejemplo, incluyó una advertencia en sus álbumes: “contenido generado por IA”, y aclaró que algunas piezas podrían haber sido creadas parcialmente con estas herramientas. Spotify, por su parte, evitó hacer comentarios, aunque negó que fomente la producción artificial para evadir el pago de derechos de autor.

¿Es este el futuro de la música?

The Velvet Sundown no será el último experimento de este tipo. Con su tercer álbum, Paper Sun Rebellion, a punto de ver la luz, el proyecto continúa avanzando y demostrando que la inteligencia artificial ya no solo compone canciones, sino que también puede fabricar estrellas. Y mientras algunos se cuestionan si esto es arte o una trampa digital, otros simplemente siguen escuchando.