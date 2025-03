Yina Calderón y La Toxi costeña le aclararon las cosas a Sebastián Arias en la cocina de La casa de los famosos Colombia 2025.

Resulta que en la dinámica de crear contenido digital para la prueba de presupuesto, Yina hizo una predicción dando a entender que Sebastián estaría más del lado del team lavaplatos. Ante esto, el modelo charló con las dos mujeres del team chicas fuego.

Yina le explicó a Sebastián que sus predicciones son una sección que ella presenta para el público de La casa de los famosos Colombia, así que muchos no la habían escuchado. Entonces, como ella mencionó a los lavaplatos y hasta una posible ruptura del team conformado por hombres, pues no lo tomaron de la mejor forma.

"No es que nunca yo diga eso... Sebastián, es que no es que yo no las haga aquí (las predicciones), es que ellos no las ven, las ve todo el público", expresó Calderón.