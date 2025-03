Yina Calderón ya no soporta la actitud de La Abuela

La relación entre Yina Calderón y La Abuela parece fracturarse cada día más. Desde la llegada de Sebastián Arias a La casa de los famosos Colombia, su vínculo se ha deteriorado, pues desde el inicio la mujer de avanzada edad mostró gran interés en el modelo, al punto de sacar a Calderón de la cocina para dejarlo a él como su ayudante. Ahora, como si fuera poco, las faltas de respeto por parte de La Abuela parecen ir en aumento.

¡Se cansó! Yina Calderón ya no soporta a La Abuela en La casa de los famosos

En esta ocasión, Yina Calderón hizo un comentario que no pareció agradarle a La Abuela, quien respondió de manera ofensiva contra un familiar de la influencer. Esto molestó a Calderón, quien expresó su inconformismo con las integrantes del Team Chicas Fuego, ya que considera inaceptable atacar a alguien mencionando a sus seres queridos.

"Yo no sé qué vamos a hacer con esa señora, porque yo no sé. A mí no me va a coger de cocheche, que ay, mi mamá. No, dígame a mí. ¿Pero por qué tiene que meterse con mi mamá? Yo trato de ser empática, pero ya me está agotando. Ya no me está gustando esa cucha", expresó Yina.

Yina Calderón reveló las medidas que tomará contra La Abuela en La casa de los famosos

A raíz de esto, Yina Calderón expresó que romperá cualquier tipo de lazo con La Abuela, pues considera que la mujer ha sobrepasado los límites de su amistad. Aseguró que no volverá a dirigirle la palabra, salvo que sea completamente necesario.

"Le voy a decir: ‘Abuela, le pido el favor de no volver a mencionar a mi mamá y, a partir de hoy, le solicito que se aleje de mí. No quiero tener ningún tipo de relación con usted, más allá de que me ofrezca un plato de comida. No me la aguanto más, la edad no justifica la grosería’”, declaró Calderón.

Ahora, solo queda ver si la tensión entre ambas seguirá creciendo o si, con el tiempo, la situación tomará un rumbo diferente.