Polémica entre Yina Calderón y Karina por sus vestuarios

Yina Calderón ha sido una de las participantes de La casa de los famosos Colombia que más ha llamado la atención por sus peculiares vestuarios durante las galas del afamado reality. A lo largo de la competencia, ha lucido diversos vestidos inspirados en diferentes temáticas. Por esta razón, Karina García le sugirió inspirar su próximo atuendo en un icónico personaje de El Chavo del 8, pero la reacción de Yina no fue la esperada.

¿Qué personaje de El Chavo del 8 le propuso Karina a Yina para su próximo vestuario?

En La casa de los famosos Colombia, varios participantes comentaron sobre los vestuarios de Yina Calderón, quien en esta ocasión lució un traje inspirado en la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Durante la conversación, Karina García le sugirió a Yina que su próximo atuendo estuviera inspirado en La Bruja del 71, el icónico personaje de El Chavo del 8.

Esto ocurrió después de que Calderón mencionara que quería basar su próximo look en otro personaje, quizás en Maléfica. Ante esto, Karina le dijo: “Amiga, qué chimb uno de La Bruja del 71”.

Artículos relacionados Luis Fernando Salas Prometida del 'Negro' Salas se pronunció tras supuesta infidelidad del actor revelada en La casa de los famosos

Yina Calderón reaccionó a la sugerencia de Karina de vestirse como La Bruja del 71

Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por Yina Calderón, quien no dudó en responder, aclarando que sus atuendos no eran disfraces y que siempre buscaba equilibrar lo llamativo con el glamour.

“¿Qué te está pasando? Pero pues con glamour con porte. ¿A caso crees que es un disfraz? Es un vestuario, Karina. Yo no hago personajes, esto (vestido de Selena Quintanilla) es porque me lo han enviado por temática de la película, pero no hago personajes. A mí me gustan los vestuarios que me hacen ver imponentes, estrambótica”, manifestó Yina.

Lo cierto es que, con esta respuesta, Yina dejó claro que su estilo es una expresión personal y no una caracterización de personajes. Sus llamativos vestuarios han sido parte de su identidad y, aunque generan opiniones divididas, ella sigue firme en su forma de vestir, apostando siempre por la extravagancia y el glamour.