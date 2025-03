La empresaria Yina Calderón le dejó un contundente mensaje a Camilo Trujillo en el segundo juicio en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe realizó el segundo juicio en La casa de los famosos Colombia, donde Lady Tabares recibió una denuncia, en la que el actor Camilo Trujillo señaló que ella "dice cosas sin estar segura de ello solo porque supone cuando la realidad es otra", refiriéndose a ponerle mala calificación cuando fue líder.

"La verdad no tenía denuncias que hacer, no he tenido inconvenientes con Lady, pero cuando fui líder fue la única persona que puso la manito hacia abajo y por eso digo que ella suponía que yo no estaba haciendo nada y yo sí estaba haciendo varias cosas", dijo.

Tras lo sucedido, la empresaria Yina Calderón decidió defenderla y responderle a Camilo Trujillo sobre ser más "frentero" para decir las cosas y no excusarse para no tener conflictos con nadie en el reality.

"Esos discursos de no tenía a nadie más que decirle, yo no sé qué decir, yo no tengo por quién votar, nadie me cae mal y a todos los quiero, ya no, ya vamos más de un mes y punta y uno no puede amar y querer a todo el mundo, eso es mentira, lo que pasa es que a veces nos escudamos en eso para no poder frentear y Lady es muy analítica que cuando habla es porque va a decir una verdad", comentó.