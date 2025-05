Yina Calderón volvió a arremeter contra La Jesuu en La casa de los famosos Colombia, pero esta vez con el objetivo de demostrarle a sus seguidores que la caleña estaba 'perdiendo la batalla' al mostrarse, supuestamente, más cercana a ella. Además, aseguró que no entendía los motivos de sus ataques, ya que durante la competencia no le había hecho nada.

¿Por qué Yina Calderón asegura que La Jesuu perdió la batalla contra ella en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón aprovechó las cámaras de la afamada casa para hablar con sus seguidores y comentarles algo curioso que estaba viviendo en La casa de los famosos Colombia con La Jesuu. Y es que según comentó, la influenciadora caleña al parecer estaría bajando la guardia con ella y ya no la estaría tratando de manera hostil.

Yina Calderón lanzó otra pulla a La Jesuu y dejó a todos hablando en redes. (Foto Canal RCN).

Calderón aseguró que al parecer La Jesuu estaba recapacitando y se habría dado cuenta que estaba perdiendo la batalla contra ella y que ninguno de sus enfrentamientos para defender a Karina García estaba resultado quizá de la manera que ella esperaba. “Se dio cuenta que conmigo ya no podía, que conmigo no había problema. Es que yo no sé por qué ella me od*a, ¿por los problemas con la otra (Karina García)? A ella qué le importa”, expresó.

Además, confesó sentirse desconcertada con el cambio de actitud de La Jesuu desde su reingreso al reality ya que según ella nunca se había enfrentado a ella. “Yo a La Jesuu no le he hecho nada. Entonces tal vez está recapacitando y se está dando cuenta que es mejor que me deje en paz, porque de verdad está molestándome por nada. Entonces está perdiendo la batalla, porque se dio cuenta de que conmigo… Este juego todo lo pone en su lugar”.

¿La Jesuu quiere ser amiga de Yina Calderón? Esto dijo la polémica influenciadora

Yina Calderón insinuó que, al parecer, La Jesuu estaría intentando acercarse a ella de forma amigable. Según contó, durante el día, La Jesuu le ofreció ayudarle a limpiar la nevera, algo que Calderón interpretó como un gesto inesperado que podría indicar una intención de iniciar una amistad o, al menos, una convivencia pacífica. “Me está buscando el ladito, me pone atención cuando hablo y todo”, comentó.