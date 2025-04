La cantante la Toxi Costeña protagonizó una fuerte discusión con la influenciadora Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Luego del brunch de nominados en La casa de los famosos Colombia, la empresaria Yina Calderón reunió a las 'Chicas Fuego' para hablar sobre lo sucedido, donde Karina García cuestionó a la Toxi Costeña sobre su indiferencia, a lo que ella le señaló que simplemente no le quiere hablar.

"Yo lo único que quiero es que nadie me esté preguntando huev*** que por qué, porque entonces tiene uno que hablar porque si viene alguien a decirme que Karina que esto, yo no necesito darle explicaciones a nadie, ¿Qué te estoy haciendo yo a ti? 'me pisoteas, me duele, no me hablas', no te estoy haciendo nada, simplemente no te hablo porque no me da la gana y yo decido a quién le hablo y no me vuelvas a preguntar y que nadie me pregunte", le dijo.