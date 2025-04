La actriz Norma Nivia se sinceró con los seguidores de La casa de los famosos Colombia sobre cómo se sintió tras verse en la tercera función del cine.

El Jefe decidió ofrecerles una tercera función del cine a los participantes en La casa de los famosos Colombia, donde Norma Nivia fue una de las protagonistas de las escenas.

La actriz salió en varios momentos criticando a su pareja en el reality, el modelo y actor Mateo Varela, por su aspecto físico tildándolo en varias ocasiones de "enano".

Tras las imágenes, la actriz decidió desahogarse en la barbería y hablar al respecto con sus fanáticos.

La actriz detalló que le dolió mucho verse de esa manera, pero agradeció poder verse para aprender a reconocerse.

"Lamento mucho esas imágenes, pero también agradezco que las hayan puesto porque nunca me había visto y es difícil tener espejos tan claros (...) lo que uno dimensiona no es lo que pasa realmente. Yo creo que es de los choques más difíciles que he tenido en la vida, verme ahí fue horrible, lo más fuerte es la desilusión que siento conmigo misma, de verme como un monstruo de alguna manera", dijo.