Los participantes disfrutaron de una tercera función de cine en La casa de los famosos Colombia, la cual generó diversas opiniones.

Mateo Varela reaccionó a las escenas del cine sobre Norma Nivia criticándolo sobre su físico al tildarlo de "enano", entre otras cosas en varios momentos.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán cuestionaron a Mateo Varela sobre las escenas que vio en el cine, a lo que él detalló que quería estar más con Yina Calderón para poder figurar más.

Posteriormente, habló sobre las imágenes que vio de Norma y señaló que ella ya le había advertido sobre lo que posiblemente iba a ver, por lo que no lo tomó de sorpresa.

"Yo soy un enano bonito, ya había hablado con la flaca de eso. Con rabia uno dice cosas y menos m al ya la vi, ya las habíamos hablado y ya entiendo por qué mi hermana cuando vino no estaba muy a gusto, como que todo cuadra, no es que mi hermana no quería, sino que vio algo que de pronto le hizo el feo", dijo.

Norma Nivia detalló que sabía que iban a mostrar esas imágenes y que por esa razón ha tratado de no hablar tanto después de la segunda función del cine.

Posteriormente, cuando volvieron a la sala, hablaron un poco más de lo sucedido y Mateo le pidió que debía medirse más en sus palabras.

"Tienes que medirte con tus palabras porque la que más feo me has tratado eres tú. Cuando tienes rabia dices cosas que no piensas. No estuvo bonito, donde no me prepares no te vuelvo a hablar nunca", le indicó.