La actriz Norma Nivia apareció en el set principal de La casa de los famosos Colombia junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se conectó por última vez con sus excompañeros luego de su eliminación de la competencia.

Norma Nivia quedó por fuera del top10 de La casa de los famosos Colombia tras haber obtenido la menor votación por parte del público luego de haber caído en la placa de nominación por Emiro Navarro, líder de la semana.

La participante había quedado nominada junto a Altafulla, Yina Calderón, la Jesuu y el Flaco Solórzano, quienes lograron mayor porcentaje de votación de los seguidores de la competencia.

Norma Nivia decidió enviar a la placa de nominación a la empresaria Yina Calderón, con quien tuvo algunas diferencias, en la que según ella recibió diversos ataques de la influenciadora durante bastante tiempo.

La actriz Norma Nivia se dirigió primero a Mateo Varela detallando que salir de La casa de los famosos Colombia la hizo confirmar que lo quiere de verdad.

Además, le advirtió sobre dos de las mujeres que más lo han atacado en el reality sugiriéndole que no confíe en ellas. Para muchos internautas se habría referido a Yina Calderón y Karina García, pues fue las únicas que no les dedicó mensajes.

"A la que ha tenido problemas con tantas mujeres y a la que solo ve cosas negativas en las personas, en esas dos no confíes, no te imaginas el daño que han hecho y lo que son capaces de hacer por seguir haciendo daño, entonces pilas, que tu nobleza no te juegue una mala pasada", le señaló.