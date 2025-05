La empresaria Yina Calderón no dudó en irse contra Karina García nuevamente luego de que la imitara en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes a realizar una actividad de imitación de diversas situaciones en La casa de los famosos Colombia.

Karina García y Altafulla eligieron uno de los sobres y les salió como opción: "Yina dice adiós al bochinche, luego dice hola al bochinche sin Karina".

En su interpretación, Karina sugirió que Yina Calderón le dijo a la Toxi Costeña que hicieran el bochinche para hacer sentir mal Karina y la empresaria no tardó en reaccionar.

Yina Calderón se le acercó y la tildó de "mentirosa", asegurando que nunca le dijo eso a la Toxi Costeña ni volvió con el bochinche para hacerla sentir mal a ella.

"No seas mentirosa que nunca le he dicho a la Toxi Costeña que por hacerte sentir mal a ti, hazme el favor y deja d victimizarte, no te pongas de mentirosa, eso quieres quedar frente al país quedar como una víctima delante de todo el mundo, jamás le he dicho a esta señorita eso. Esperé cuatro días para que lo hicieras y no lo hiciste, entonces deja de quejarte por todo y deja de hacer quedar a los demás como si fueran un cu**, a mí me respetas que yo soy una hembra de verdad", le dijo.