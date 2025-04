La influenciadora Melissa Gate contó la religión en la que fue educaba, pero de la que ella decidió salir pese a que eso le trajo algunas consecuencias.

En una conversación con el influenciador Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate reveló que su mamá es testiga de Jehová y predica todo el tiempo, razón por la que ella fue educaba bajo dicha religión.

"Yo tomaba clases de historias bíblicas y soñaba que era una testiga de Jehová y que iba a cambiar, aunque a mí casi no me gustaba cuando mi mamá me obligaba a tocar puertas y me obligaba a hablar con desconocidos y decir 'hola mi nombre es Melissa Puerta soy testiga de Jehová y hoy te quiero regalar un mensaje de la Biblia'", contó.