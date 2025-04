Mateo se defendió tras cine de La casa de los famosos

Este martes 1 de abril, los famosos acudieron a una nueva función de cine en La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, la función estuvo enfocada en el terror y no decepcionó. Aunque dejó en evidencia varias conversaciones y críticas entre los participantes, fue la charla entre Norma Nivia y Mateo Varela la que se llevó toda la atención, pues esto generó un enfrentamiento entre la pareja y Karina García, de quien hablaron de manera despectiva.

Luego de que se mostrara la conversación que alguna vez tuvo con Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia sobre Karina García, Mateo Varela decidió defenderse. El joven influenciador aseguró que no se retractaba de lo mostrado ya que era lo que pensaba sobre García.

Además de esto no dudó en mencionar lo conflictiva que podía llegar a ser Karina y hasta recalcó todos los problemas que ha tenido durante su paso por La casa de los famosos Colombia y cómo estos siempre estarían relacionados con hombres o dinero.

Mateo también aclaró cómo fue su primer acercamiento con Karina García en donde aseguró que aunque sí le había parecido una mujer guapa, al conocerla mejor cambió de opinión.

“Antes de entrar acá yo había visto a Karina, me había parecido guapa en su momento, llegué acá y me di cuenta de que nada que ver con el tipo de mujer que a mí me gusta. Yo no tengo nada que temer, porque no me he dado ni un beso”