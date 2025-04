La casa de los famosos Karina explota contra Norma y Peluche

El cine volvió a La casa de los famosos Colombia con una función que dejó aterrorizados a los participantes. Aunque hubo diversos momentos que impactaron, fue la escena de Norma Nivia y Mateo Varela hablando despectivamente de Karina García el que se llevó toda la atención y puso a arder el lugar.

Durante una conversación que se llevó a cabo varias semanas atrás cuando el romance entre Norma Nivia y Mateo Varela estaba comenzando a tomar forma, la actriz le manifestó al influenciador que no entendía como alguien que inicialmente se fijaba en Karina García podía

“Karina y yo somos completamente diferentes. En la forma de ser, en la forma de movernos y en la forma de ver la vida. Entonces en qué momento un man puede pasar de una vieja así a una vieja como yo”, comentó Norma, mientras que Mateo le aseguró que luego de conocerla dentro de La casa de los famosos se dio cuenta de que era una mujer “hueca, vacía, torpe, pelea con todo el mundo y se hace la víctima”.

Luego de ver la forma en la que Norma Nivia y Mateo Varela se refirieron a ella, Karina García no dudó en reaccionar con gran asombro para posteriormente manifestarle a la actriz lo asombrada que se encontraba por lo "falsa" que era.

“Norma que falsa eres, yo no sabía que pensabas eso de mí. Yo sabía que me odiabas que no me querías, pero decirme que físicamente, ¿que no tengo nada en la mente? respétame que yo soy muy inteligente"