A pocos días de cumplir una semana dentro de La casa de los famosos Colombia, Laura González no aguantó la presión de convivir con Karina García, a quien acusa de haber dañado su compromiso con su expareja sentimental. La mujer no pudo evitar romper en llanto tras intentar analizar la razón por la que la influenciadora decidió enviarla a la habitación Fuego en la que ella también duerme.

¿Por qué Laura González rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia?

En conversación con Norma Nivia, la comunicadora social Laura González se sinceró sobre cómo se estaba sintiendo al compartir la habitación con Karina García. La mujer mencionó que jamás pensó que la influenciadora tomara la decisión de enviarla al mismo lugar en el que ella se encontraba ya que existía una enemistad entre ambas.

"Yo no quiero estar en ese cuarto, te lo juro. Yo nunca lo había enfrentado, ¿me entiendes? Ahorita me está costando mucho. Yo todo pensé, menos que iba a terminar en el otro cuarto, te lo juro”, comentó Laura González entre lágrimas.

La mujer aseguró que, aunque sabía en qué se había metido era muy difícil asimilar el hecho de tener que convivir con una persona que constantemente niega haber dañado su relación. “Yo tengo claro en qué me metí, yo sabía que no iba a ser fácil… Yo sé qué pasó, ella también sabe qué pasó. Si fuera mentira, yo no estaría acá diciéndolo a todos los que ven este programa”, puntualizó Laura.

¿Por qué razón Karina García envió a Laura González a la habitación Fuego?

Según comentó Laura días atrás en conversación con Altafulla, nuevo participante de La casa de los famosos Colombia, la razón por la que Karina la envió a la habitación Fuego se debió a que a primera vista la joven influenciadora no la habría reconocido.

Laura González no pudo contener las lágrimas luego de cruce de palabras con Karina. (Foto Canal RCN).

Incluso, Norma Nivia apoyó esta conclusión al asegurar que de haberla reconocido efectivamente ella estaría en Agua. “Mucha pelota no haberte reconocido… Te hubiera mandado para el otro lado (habitación Agua), obvio”, afirmó Norma.