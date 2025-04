La empresaria Laura González le lanzó fuertes pullas a la influenciadora Karina García en La casa de los famosos Colombia por su supuesto trío amoroso.

¿Qué le dijo Laura González a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Ambas famosas se encontraban en el comedor junto a otros de sus compañeros, donde empezaron a hablar sobre relaciones de pareja e hicieron mención a una situación similar de lo que ocurrió entre Laura González y Karina García, donde la influenciadora tuvo un viaje con la expareja de la empresaria.

En medio de la conversación, Laura González no dudó en lanzarle algunas pullas a la influenciadora al respecto, pero Karina García optó por ignorarla.

¿Cómo reaccionó Karina García tras las pullas de Laura González en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora decidió hacer caso omiso al respecto, pero después cuestionó a varios de sus amigos en el reality sobre la situación para que le dieran su opinión al respecto.

Yina Calderón le destacó que tenía dos opciones, o responderle igual o ignorarla.

Por su parte, Altafulla le resaltó que no tenía por qué ofenderse si ella no estaba diciendo cosas que no eran.

"Ella lo que quiere es generar conflicto y como sabe que tengo un carácter fuerte me quiere buscar y no se lo voy a permitir, obvio no", resaltó Karina.

Por su parte, Altafulla resaltó que ambas deberían dejar ese problema atrás, además porque dicha situación pasó hace muchos años, mientras que Yina Calderón no sabe a quién darle la razón cuestionándose sobre el comportamiento de Karina García.

Por ahora, Laura González sigue intentando adaptarse a la competencia, situación que le ha costado bastante, pues pensó que iba a ser totalmente diferente.

En cuanto a Karina García continúa dando lo mejor de ella en La casa de los famosos Colombia para cautivar a sus seguidores.