La actriz Lady Tabares se sinceró con Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia y la tildó de "Malévola".

El Jefe puso a los participantes a realizar una dinámica del tarot, en el que debía tomar tres cartas y según las palabras que les saliera debían interpretarlas y dedicárselas a uno de sus compañeros.

Lady Tabares dedicó las suyas a Norma Nivia, explicando lo mucho que cambio su concepto de ella.

Tras su descripción, la actriz decidió no responderle nada y guardar silencio.

Por su parte, Yina Calderón recalcó su teoría y la volvió a llamar "bruja" en repetidas ocasiones.

Sin embargo, una vez se terminó la actividad, comentó la situación con sus compañeros de Agua indicando que solo podía reírse al respecto.

"Yo me río porque yo digo qué imaginación y capacidad para inventar, me da risa porque yo sé que no me corresponde. Yo llevo 30 años de carrera publica y nunca he tenido un problema y no hay nadie que les ayude a sostener esa teoría, se basan en nada porque no me conocen", dijo.