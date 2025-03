La actriz Lady Tabares reaccionó luego de haber quedado nominada en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puede ver 24/7 a través de la aplicación de manera totalmente gratuita.

Luego de la jornada de nominación de este miércoles 12 de marzo, la actriz Lady Tabares contó con la segunda mayor votación por parte de sus compañeros, por lo que quedó nominada junto al actor Sebastián Arias, quien fue quien tuvo la mayor cantidad de votos de los participantes.

Los actores se sumaron a la placa de nominación junto a Yina Calderón, Melissa Gate, Camilo Trujillo, la Abuela, Yana Karpova y Karina García.

La actriz decidió hablarle a una de las cámaras luego de conocer que quedó nominada confesando cómo se sintió.

"Tristonga sí, como bajoneada un poco, mediante Dios lo que tenga que pasar, me la he sollado, he sido feliz, es sido quien soy, la persona que usted conoce. Que sea lo que Dios quiera", dijo.