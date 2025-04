Lady Tabares, conocida internacionalmente como La vendedora de rosas, se convirtió en la más reciente eliminada de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Tras su salida abrió sus sentimientos y confesó si estaba enamorada de Karina García.

Durante sus primeros acercamientos al mundo real Lady Tabares tuvo la oportunidad de revelar algunas opiniones frente a la competencia de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, fueron sus palabras sobre Karina García lo que más llamó la atención.

Y es que, en entrevista con Santiago Vargas, periodista del programa matutino del Canal RCN ‘Mañana Express’, la actriz se sinceró al revelar sus sentimientos hacia la influenciadora paisa con quien compartió gran parte de las semanas que estuvo dentro de la afamada casa.

De esta manera, durante la dinámica de preguntas realizadas por los internautas, Vargas le comunicó una de ellas en donde le preguntaban si estaba enamorada de Karina a lo que la actriz respondió que solo se trataba de un gusto.

“Ay no, pero quién dijo que yo estoy enamorada de Karina. No, una cosa es que a uno le guste, otra cosa es estar enamorado. Yo no me enamoro de noche”, aseguró Tabares.