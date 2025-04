La Liendra reaccionó a lío por corona que era para Melissa

Antes de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia, La Liendra recibió una corona dentro de un paquete que había sido enviado por su novia Dani Duke que desató toda una polémica en redes sociales. Pues esta había sido enviada para Melissa Gate, pero terminó en manos de Norma Nivia.

¿Por qué La Liendra entregó la corona a Norma Nivia y no a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido La Liendra quedó completamente desconcertado al descubrir que, dentro de la ropa que su novia Dani Duke le había enviado, venía una corona que no era para él. El accesorio, en realidad, estaba destinado a Melissa y había sido enviado por la hermana de Tatán Mejía. Sin embargo, al no poder incluir notas que indicaran a quién iba dirigida la corona, La Liendra no lo vio como un problema y se la prestó a Norma Nivia, quien mostró interés al verla sobre su cama.

Esto desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos criticaron al influenciador por no haberse dado cuenta de que la corona era para Melissa, ya que, según los internautas, era evidente que solo Gate usaba ese tipo de accesorios.

Incluso la hermana de Tatán Mejía se pronunció en redes, mostrando su desconcierto al ver que su regalo terminó en manos de Norma Nivia, a quien, según dejó entrever, no tiene dentro de sus afectos. Ante la polémica, todo apunta a que “El Jefe” tomó cartas en el asunto y le ordenó a La Liendra llevar la corona al confesionario, donde fue decomisada.

La Liendra se enteró del lío por la corona de Melissa que terminó en manos de Norma. (Foto Canal RCN).

¿Qué dijo La Liendra tras enterarse del escándalo por la corona de Melissa en La casa de los famosos Colombia?

Tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia, La Liendra se enteró durante una entrevista con el programa radial de La Mega sobre toda la polémica que desató la corona en redes sociales, y dio su punto de vista sobre cómo vivió el momento en que la recibió.

Según comentó, al recibirla se sintió desconcertado, ya que no entendía si se trataba de algún tipo de mensaje que no lograba descifrar. Luego pensó que tal vez era un detalle destinado a Melissa. Sin embargo, cuando la dejó en su cama, Norma no pudo evitar fijarse en ella y le preguntó si podía usarla durante el posicionamiento del pasado domingo 20 de abril.

La Liendra aseguró que, aunque ya había decidido entregársela a Melissa, no vio problema en prestársela a Norma para que la usara durante la gala.