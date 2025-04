Karina García y Andrés Altafulla pasaron del coqueteo a los hechos y sellaron su amor con un romántico beso durante la prueba de presupuesto de este martes 22 de abril. Sin duda, el momento generó todo tipo de reacciones dentro y fuera del reality, pero fue Norma Nivia quien se llevó la atención al lanzar una puya para quienes critican su relación con Mateo Varela, provocando una reacción instantánea en La Toxi Costeña.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el papa Francisco, esto predice Mhoni Vidente sobre el próximo papa

¿Qué dijo Norma Nivia sobre el beso entre Altafulla y Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Yina Calderón advirtiera a varios participantes de que Karina García y Andrés Altafulla estaban muy cerquita durante la prueba de presupuesto que pudieron observar por medio del televisor de la sala de La casa de los famosos Colombia y de que Emiro Navarro y Melissa Gate intercedieran para que, por primera vez, se dieran un romántico beso, Norma Nivia reaccionó con una inesperada puya dirigida a las chicas fuego.

Norma aprovechó que Yina Calderón y La Toxi Costeña se encontraban en el comedor de la afamada casa para lanzar un comentario en voz sobre este episodio para compararlo con las críticas que recibía constantemente sobre su relación con Mateo Varela en la que era calificada como una estrategia de juego.

Artículos relacionados Celebrities Las reglas del papa Francisco para su despedida, así será su funeral

“No se supone que el amor en un reality es estrategia ¿o si es de fuego no cuenta?”, manifestó Norma Nivia en voz alta mientras pasó por el lado de Yina y La Toxi Costeña.

El beso de Karina y Altafulla encendió la casa… y Norma Nivia lanzó dardo inesperado. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó La Toxi Costeña ante la puya de Norma sobre el beso de Karina y Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

El comentario de Norma Nivia parece no haberle gustado a La Toxi Costeña, quien no dudó en responderle de manera directa que ese tipo de mensajes debía dárselos personalmente a Karina García quien era la principal involucrada en el romance que estaría iniciando dentro de La casa de los famosos Colombia, y hasta le advirtió que ella no se andaba con indirectas sino que iba peleando de una vez.

“Pero eso díselo a Karina, porque yo sí peleo”, comentó la influenciadora completamente alterada por el comentario de Norma Nivia.