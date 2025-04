El pasado sábado 19 de abril, los participantes de La casa de los famosos Colombia disfrutaron de una noche de fiesta con invitados especiales: Giovanny Ayala y Marcela Reyes. Esta última fue una de las más comentadas en redes sociales debido a su actitud con Karina García y las chicas fuego. Ante la ola de comentarios, la DJ decidió aclarar lo que ocurrió esa noche y explicar por qué se mostró tan distante con ellas.

¿Por qué Marcela Reyes estuvo distante de Karina García y las chicas fuego en La casa de los famosos Colombia?

Luego de varias horas de haber llevado a cabo su presentación dentro de La casa de los famosos Colombia durante la fiesta que se realizó el pasado sábado, Marcela Reyes reapareció por medio de sus redes sociales con la popular dinámica de preguntas y respuestas que ofrece Instagram en donde despejó la duda de varios internautas que cuestionaron su actitud hacia Karina García y las chicas fuego.

Y es que según comentó la DJ profesional, al ser amiga cercana de personalidades como Yina Calderón y Karina García, producción le pidió que no tuviera gran acercamiento con ella ya que esto podría alterar el juego que se venía llevando a cabo durante los últimos meses. Incluso confesó que a raíz de estas indicaciones no pudo evitar llorar ya que se sentía mal al no poder interactuar de manera libre.

"Me restringieron todo con ellas (las chicas fuego) antes de entrar lloré un poco, tenía muchos sentimientos encontrados", afirmó.

¿Cuáles fueron las especulaciones que surgieron en redes sobre la actitud de Marcela Reyes hacia Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que la razón por la que los internautas se mostraron extrañados con la lejanía de Marcela Reyes hacia las chicas fuego y especialmente hacia Karina se debía a los rumores que corren en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de su exesposo con la influenciadora paisa.

Sin embargo, Marcela Reyes no se refirió al respecto y únicamente afirmó que su actitud estaba ligada únicamente a las indicaciones que le había dado producción para que pudiera presentar su show dentro de La casa de los famosos Colombia.