El influenciador la Liendra decidió hablar con Melissa Gate luego de irse en contra de 'los lavaplatos' en el segundo juicio en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe decidió hacer un segundo juicio en La casa de los famosos Colombia donde Melissa Gate demandó a 'los lavaplatos' tras andar de reuniones haciendo posible complot y hacer su labor de lavar los platos horas después del almuerzo.

La Liendra le reclamó a Melissa Gate por haberlos expuesto de esa manera ante todos sus compañeros, por lo que, ella le indicó que esa no fue su intención, pero necesitaba decirlo.

"Yo no estoy suponiendo, estoy observando. Últimamente se ven en tanta reunioncita. Listo, entonces yo soy una chismosa hiju***, que Colombia lo sepa (...) dejen la cocina lista temprano y todo bien, ya después si se van a chismear, a hablar, a poner sobrenombres, eso ya no importa. Hagan el trabajo que tienen que hacer y ya", le dijo.

Por su parte, la Liendra le indicó que ella no debería estar suponiendo cosas solo por ver cosas y no conocer la realidad.

"Estás suponiendo porque tú no estás en esas reuniones, no estás en lo que nosotros hacemos, pero deja de suponer si tú quieres seguir enfocada en nosotros, dale, eso es problema tuyo, pero de parte de nosotros no nos vamos a enfocar en ti", le respondió.