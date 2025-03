Yina Calderón es de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 que suele dar para hablar, gran parte del contenido es por discusiones y polémicas dentro del reality.

Según la empresaria e influencer, ella no es una mujer hipócrita y, por eso, dice lo que piensa sin escrúpulos; algo que una parte del público le gusta y a otra no.

Precisamente, El Jefe de La casa de los famosos Colombia le permitió a la emisora La Mega de RCN hablar con los participantes. Por obvias razones, una de las famosas que se expresó fue Yina Calderón, puntualmente acerca del tema de dar segundas oportunidades.

En la emisora nació el tema de si están de acuerdo con dar segundas oportunidades o no, especialmente en lo que tiene que ver con el aspecto sentimental. En efecto, sin pensarlo, Yina Calderón confesó que ella es una mujer que no cree en las segundas oportunidades.

Así las cosas, como El Jefe dio el permiso de que La Mega se conectara con los participantes de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón compartió su postura.

"No. Yo perdono, pero no olvido. Porque el que la hace una vez, la vuelve a hacer. La gente no aprende, ya árbol que está torcido no se va a volver a enderezar. Entonces, segundas oportunidades, no porque la vuelven a hacer 1, 2, 3 y hasta 4 veces, así que en mi vida no hay segundad oportunidades", opinó Yina Calderón.