Epa Colombia sigue llamando la atención. La empresaria, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas, fue condenada a cinco años y dos meses de prisión; tema que produjo debate en redes sociales.

La razón por la que la emprendedora de productos para el cuidado del cabello se encuentra tras las rejas es debido a un daño que provocó a una estación de TransMilenio en 2019. Pese a su arrepentimiento y diferentes acciones para contrarrestarlo, la justicia la condenó.

En efecto, las posturas son muchas respecto al hecho de que Epa Colombia se encuentre en la cárcel; mientras que unos lo tachan, otros lo apoyan.

Al tratarse de una mujer que suele ser polémica y tiene visibilidad en las plataformas de interacción social, Epa Colombia ha tenido diferentes entrevistas. Una de ellas en la propuesta de podcast 'Más allá del silencio' donde le preguntaron qué sintió en el momento exacto en el que le pusieron las esposas para llevarla a la cárcel.

Antes de que Daneidy fuese esposada, grabó un video en Instagram donde apareció llorando sin parar y diciendo que las autoridades llegaron hasta una de sus peluquerías para arrestarla. La influenciadora alarmó a sus seguidores, aunque no huyó y aceptó la situación.

La empresaria recordó aquel día donde su vida le cambió por completo, justo cuando en sus manos le pusieron las esposas.

"Ay, me sentí muy mal. Nunca me habían puesto unas esposas, nunca en mi vida, es la primera vez que he estado como en estos problemas... Dios mío, cuando me pusieron las esposas, sí me sentí bien triste, como que yo dije 'no, Dios mío'. O sea, tú haces 99 cosas, pero tú haces una mal y esa va a ser recriminada como si fuera lo peor, pero no miran las otras 99 cosas, siempre van a ver las cosas malas", confesó Epa Colombia desde la cárcel.