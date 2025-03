Daneidy Barrera Rojas, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, es de las figuras públicas que más acapara la atención por haber sido detenida y encontrarse en la cárcel.

De manera sorpresiva, la reconocida empresaria de queratinas ingresó a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, por consecuencia de haber contribuido en el daño de una estación de TransMilenio al sur de la capital en el año 2019.

Es el momento en el que el caso de Epa Colombia es comentado. Ya pasaron varias semanas y la emprendedora ha tenido la oportunidad de hablar en varios espacios, siendo uno de ellos la propuesta de podcast 'Más allá del silencio'.

En dicha conversación, la también influencer habló de su hija, Daphne Samara, a quien tuvo hace meses y en abril cumple su primer año de vida.

Muchas madres se han sentido identificadas con Daneidy en el sentido de que la empresaria tuvo que separarse de su hija y aunque en el centro penitenciario hay espacios para los bebés, ella es consciente de que eso no es lo más propicio.

Entonces, entre lo más nuevo, Epa Colombia reveló cada cuánto puede ver el rostro de Daphne Samara, a la vez que compartió unas amorosas palabras y se le intentó quebrar la voz de la nostalgia.

Sin más detalles, tienen que pasar semanas para que la joven emprendedora pueda ver a su hija en la cárcel, puntualmente 20 días.

"Solamente cada 20 días he podido ver a mi hija, me entiende, porque es muy difícil tenerla. Acá hay un patio para niños, pero no", expresó Daneidy Barrera Rojas en el mencionado espacio de podcast.