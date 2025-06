La espera llegó a su fin y la cocina más famosa del país está de vuelta con una nueva edición que promete no solo emoción y sabor, sino también muchas sorpresas. En su décimo aniversario, MasterChef Celebrity Colombia ha cautivado a los televidentes con una temporada llena de momentos inesperados, risas contagiosas y, por supuesto, deliciosos platillos.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate deslumbra con fotos en el mar y causa sensación en redes

Entre los 22 famosos que se han aventurado a competir en la cocina más exigente de la televisión, una de las participantes que más ha logrado conectar con la audiencia es Valentina Taguado.

La locutora, conocida por su carisma y su agudo sentido del humor, ha demostrado que en la cocina también tiene talento. Desde su ingreso al programa, ha dejado claro que su simpatía y energía son tan grandes como su pasión por la gastronomía. Valentina ha logrado sorprender tanto a los jueces como a sus compañeros, y los televidentes no han tardado en señalarla como una de las grandes promesas de esta temporada.

Valentina Taguado brilla en la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién es el verdadero gran amor de Valentina Taguado?

La sorpresa más reciente de Valentina no tiene nada que ver con sus habilidades culinarias. La tarde del 30 de junio, la locutora compartió un video en sus redes sociales en el que reveló a sus seguidores los verdaderos amores de su vida: ¡sus adorables mascotas!

En un video lleno de ternura y risas, Valentina presentó a sus dos “grandes amores”, a los cuales describe como ‘super random’ pero muy especiales. “Mi corazón ya le pertenece a dos. Uno de mis amores es Pancake, un gordito que se porta como perrito; y el otro es Galletita, una princesa muy tierna”, comentó la locutora en su video.

Lo más curioso vino después, cuando Valentina presentó a su nueva mascota, una perrita salchicha que llegó a su vida de manera inesperada. “Miren a mi nueva compañera, que aún no tiene nombre. Pensé en llamarla Chachicha, Chicharrón o Arequipe. Ayúdenme a decidir”, pidió Valentina, mostrando la simpatía y espontaneidad. Y aunque bromeó sobre la travesura de su nueva mascota, no dejó de destacar lo mucho que la adoraba.

¿Qué opinan los seguidores de Valentina Taguado de sus mascotas?

La revelación de sus mascotas no solo dejó claro el amor incondicional que siente por los animales, sino que también le dio una dosis extra de cercanía con sus seguidores, quienes no tardaron en llenar sus comentarios con sugerencias de nombres para la perrita. Este momento de Valentina ha fortalecido aún más su conexión con el público, que no solo la sigue por su participación en el programa, sino también por su sinceridad y buen humor.

Artículos relacionados Selección Colombia Richard Ríos publica misteriosa foto con una mujer: ¿nueva pareja a la vista?

¿Dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia?

Este año, MasterChef Celebrity Colombia no solo estará disponible en la señal habitual de RCN, sino que los fanáticos del reality podrán disfrutar del programa en la app oficial del canal. Con esta plataforma, los seguidores podrán acceder a contenido exclusivo de la competencia.

Sin duda, Valentina Taguado ha demostrado que en MasterChef hay mucho más que cocina: hay carisma, autenticidad y, sobre todo, amor por lo que se hace.