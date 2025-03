La casa de los famosos: La Abuela tiene sucesor en la cocina

La Abuela sorprendió al revelarle a Melissa Gate que ya tenía un sucesor en la cocina de La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido, quien estuvo en la última Placa, aseguró sentirse tranquila al saber que dejaba su lugar en buenas manos en caso de ser eliminada en algún momento. Según ella, Sebastián Arias, el más reciente en ingresar al reality, haría un gran trabajo como jefe de cocina.

Durante la tarde de este miércoles 11 de marzo, La Abuela tuvo una reveladora conversación con Melissa Gate en la que confesaba que cuando estuvo nominada en la última Placa se sintió tranquila ya que dejaba en muy buenas manos su lugar en la cocina de la afamada casa, pues afirmó que Sebastián Arias era perfecto para remplazarla en esta labor.

“El nuevo (Sebastián Arias) no solamente pica, él en todo ayuda. Por eso yo dije: si yo me voy, me voy tranquila porque va a quedar el muchacho ahí que es el que sabe mucho y les va a ayudar. Yo ya le enseñé muchas cosas para cuando yo no esté”, aseguró.