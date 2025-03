Daniel Badillo, el hijo de La Abuela, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su físico, sino por protagonizar una inesperada escena con Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. A raíz de esto, surgieron rumores sobre un posible romance entre ellos, y el joven decidió aclarar la verdad.

En los últimos días, comenzó a circular en redes que Daniel Badillo sorprendió a Sofía Avendaño con un tierno regalo. Este gesto desató diversas reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en especular sobre un posible romance entre ambas figuras del mundo digital.

Incluso, Juliana Calderón, hermana menor de Yina Calderón, reaccionó con un comentario despectivo hacia el joven por haberle dado un obsequio a la modelo, con quien ha tenido varios enfrentamientos.

Durante un en vivo en sus redes sociales, Daniel Badillo aclaró los rumores sobre un posible romance con Sofía Avendaño. Visiblemente afectado, el joven explicó que decidió sorprender a la modelo con un llamativo regalo como parte de un plan que ella misma le habría propuesto.

"Sofía me dio la idea de mandarle un regalo para que la comunidad viera que yo no era homofóbico, como una especie de disculpa. Lo hice con esa intención y ahora muchos están sacando noticias diciendo que estoy saliendo con ella, inventando cosas y hasta insinuando que me gustan los hombres”