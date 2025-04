Emiro Navarro compartió una historia amorosa en La casa de los famosos Colombia. Un momento donde sorprendió a Manelyk González, Norma Nivia y el Flaco 'Solórzano' y también generó muchas risas entre sus compañeros.

¿Cuál es la historia de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Emiro Navarro compartió una divertida anécdota sobre una relación del pasado. Contó que se enamoró de un hombre sin imaginar todo lo que vendría después. Ambos decidieron irse juntos a la playa, pero lo inesperado ocurrió cuando descubrieron que el ex de su pareja también estaba en el mismo lugar.

"Yo estaba loquita, loquita, por ese hombre", expresó Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.

También, vivió varios momentos de tensión. Uno de ellos fue cuando Emiro descubrió que la persona con la que estaba saliendo se veía con otro hombre en el gimnasio.

"Yo vi como salieron del centro comercial y se subieron al carro", expresó Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.

Emiro aseguró que fue a buscarlo a la casa, pero no le pudo arreglar la situación. Después de un tiempo, decidió mudarse con esa persona.

"Nos fuimos a vivir, al principio me sentía super bien..pero ya llegó un punto que me tocó pagar todo a el", compartió Emiro Navarro en la competencia.

¿Cómo termina la historia de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Pero la historia de Emiro no terminó ahí. El creador de contenido reveló que, en ese entonces, su pareja le regaló un anillo que supuestamente era de oro. Sin embargo, días después, Emiro descubrió que el anillo era falso y no tenía ningún valor real.

"No me importa que sea de oro laminado, sino que me engaño y me dijo que costó cuantos millones y era de oro original", compartió Emiro.

La historia culmina cuando Emiro Navarro revela que, para su sorpresa, descubrió que esa persona con la que salía tenía una relación de 12 años con alguien más.

"Un día dejó el teléfono en el baño y empecé a revisarlo...Hasta que di con una conversación con el ex", expresó Emiro Navarro en la competencia.