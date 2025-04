La influenciadora la Abuela desmintió a la modelo Sofía Avendaño sobre la polémica que ocurrió con su hijo Daniel.

La creadora de contenido fue cuestionada en entrevista en 'Buen Día, Colombia' sobre la controversia que ocurrió entre su hijo Daniel y la modelo trans Sofía Avendaño luego de que el joven realizara una transmisión en vivo en una de sus redes sociales hablando cobre ella y tildándola de "transformer", por comentario él se disculpó.

Sin embargo, luego especularon un romance después de que Sofía Avendaño mostrara que supuestamente el hijo de la Abuela le enviara un detalle para que lo perdonara.

"Ella hizo algo que no me gustó y mi hijo en una transmisión dijo que era un transformer, pero normal amor, a ella le dio rabia, Daniel le pidió disculpas y se mandó a grabar con flores y un muñeco y eso me dio rabia, tan mentirosa y Mauricio me invitó a verme con él en Medellín, me dijo 'venga que voy a estar con Sofía' y yo ah no, me hice la boba, le dije que no puedo ¿por qué? porque yo no quiero ver a esa mujer", dijo.