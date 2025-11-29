Un video de Tik Tok revivió la teoría de que “Callaíta” de Bad Bunny es inspirada en Cazzu

La conversación en redes sociales volvió a girar en torno a Callaíta, uno de los éxitos más rotundos de Bad Bunny pues al parecer fue una dedicatoria secreta a Cazzu.

Aunque nunca ha sido confirmado, el tema revivió luego de que un video viral en TikTok recopilara coincidencias estéticas y temporales del videoclip oficial que reactivaron el rumor.

¿Qué ocurrió realmente entre Bad Bunny y Cazzu?

El video enlazó elementos del videoclip de Callaíta con la imagen que Cazzu tenía entre 2017 y 2018, años en los que mantuvo un breve pero real romance con el artista puertorriqueño.

Aunque nunca fue una relación mediática, entre Bad Bunny y Cazzu existió un romance discreto que se desarrolló justo antes de que ambos alcanzaran su pico de fama global, y fue la propia artista argentina quien, en su momento, confirmó que sí habían compartido una etapa sentimental, aunque siempre la manejaron con bajo perfil y sin intención de hacerla pública.

Cazzu incluso ha comentado en entrevistas que la relación terminó en buenos términos y que existe un respeto mutuo entre ellos.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano reveló la travesura que hizo su hijo: “momentos mágicos”

¿Por qué algunos creen que “Callaíta” sería creada para Cazzu?

El video viral que reactivó el rumor expone varios puntos que llamaron la atención de los usuarios especialmente por el parecido entre la protagonista del videoclip de Callaíta y el look que Cazzu tenía en esa época.

Cazzu confirmó años atrás que sí tuvo un romance breve y discreto con Bad Bunny. (AFP: KEVIN WINTER)

Otro grupo de usuarios asegura que ciertas escenas del video evocan situaciones que, según seguidores, formaron parte del romance entre ambos, aunque estas anécdotas nunca han sido confirmadas.

Bad Bunny, por su parte, siempre ha mantenido reserva sobre el origen y las inspiraciones de sus canciones, por lo que la dedicatoria sigue siendo solo una especulación desde la interpretación de sus seguidores.

Artículos relacionados Viral Greeicy revela video ensayando para el Megaland y encanta con participación de su hijo

¿Qué revivió la historia de romance entre Cazuu y Bad Bunny después de tantos años?

El video en TikTok logró reunir suficientes detalles para despertar la curiosidad de quienes recuerdan aquel capítulo poco explorado del pasado sentimental de ambos artistas.

Nuevas coincidencias llevan a muchos a pensar que la canción más icónica de Bad Bunny sería para Cazzu. (AFP / Jose R. Madera )

Aunque nada indica que haya una intención real detrás de Callaíta relacionada con Cazzu, se sabe que el público disfruta revivir estas historias de amor.

Por ahora, ni Bad Bunny ni Cazzu han reaccionado ante la nueva teoría, pero sus seguidores continúan buscando las pruebas necesarias para confirmar que la emblemática canción habla de ambos artistas.