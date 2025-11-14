Karol G y Marco Antonio Solís cantaron juntos en los Latin Grammy 2025, aquí el show completo
Karol G y Marco Antonio Solís hicieron un dueto en los Latin Grammy 2025 del que no se deja de hablar, así fue su presentación.
Se llegó a cabo la ceremonia de los Latin Grammy 2025 y, como siempre, varios artistas sorprendieron en la noche del jueves 13 de noviembre.
Karol G y Marco Antonio Solís se unieron en un mismo show, ambos cantaron el tema de Coleccionando heridas y las reacciones no dieron espera.
¿Cómo fue la presentación de Karol G y Marco Antonio Solís en los Latin Grammy 2025?
Dos generaciones distintas en un mismo escenario, eso fue lo que se pudo ver cuando la estrella colombiana y el experimentado mexicano cantaron en los Latin Grammy.
Karol G fue la encargada de iniciar, luego la siguió Marco Antonio Solís; ambos interpretaron el sencillo de una manera cálida y destacando la tranquilidad de la melodía.
Para esta ocasión, la estrella paisa se puso un look casual con jeans, mientras que, la leyenda mexicana apareció más formal, pero dejando a un lado el clásico color negro de los trajes convencionales.
La presentación de Karol G y Marco Antonio Solís fue replicada en las distintas redes sociales, siendo uno de los momentos de los que más se habló en los Latin Grammy.
A continuación, el video que muestra el show completo del dueto entre Karol G y Marco Antonio Solís:
¿Qué mensaje dio Karol G tras ganar el Latin Grammy a canción del año?
Karol G ganó el Latin Grammy a canción del año por su éxito Si antes te hubiera conocido.
La colombiana se mostró sumamente agradecida por este galardón, a la vez que aprovechó la atención para dar un reflexivo mensaje.
En efecto, la estrella latina hizo un llamado a quienes se dejan guiar por las críticas, pues remarcó que actualmente todos tienen opiniones. Por esta razón, ratificó que ella nació para hacer música y ganar el premio es un claro ejemplo de eso.
"Lo único que quedó de todo eso (las críticas) fue volver a la raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto", dijo Karol G.
Finalmente, hizo un llamado para que las personas se olviden del ruido y, en vez de ello, sigan haciendo lo que les nace.