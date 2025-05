Yina Calderón generó revuelo en las redes sociales al mostrar su interés por convertirse en jefa de campaña en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su inclinación a apoyar específicamente a una de estas dos participantes: La Toxi Costeña o Melissa Gate.

A través de sus redes sociales, Yina Calderón compartió un inesperado video en el que manifestó su interés por regresar a La casa de los famosos Colombia, con la intención de cerrar el reality "como debe ser", es decir, generando contenido, según sus propias palabras.

Además, expresó su deseo de convertirse en líder de campaña, un rol asumido por exparticipantes para apoyar con votaciones y estrategias a los finalistas. No obstante, en esta segunda temporada, dicho rol aún no ha sido confirmado oficialmente.

Calderón comentó que le gustaría apoyar a La Toxi Costeña o a Melissa Gate, siempre y cuando alguna de las dos llegue al Top 4.

"Si La Toxi llega a los cuatro, me voy para La casa de los famosos otra vez a armarla. Con todos los poderes, a terminar el reality como es: con contenido... pero si queda La Toxi, no creo que Melissa me escoja como jefa de campaña, entonces toca con La Toxi", afirmó.