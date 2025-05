Karina García vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales luego de insinuar públicamente que mencionar a Blessd en entrevistas podría traerle problemas legales y explicó por qué.

Según comentó Karina García en una entrevista con Dímelo King, tras su salida de La casa de los famosos Colombia, su equipo de trabajo recibió unos documentos en los que, al parecer, el cantante Blessd le prohibía mencionarlo públicamente.

Esto habría ocurrido después de que el artista fuera tendencia en varias ocasiones por las conversaciones que Karina sostuvo con otras participantes del reality, en las cuales se mencionaba su nombre.

“A mí no me interesa hacerle daño a absolutamente nadie, y menos ahora que me mandaron documentos en los que no puedo mencionar su nombre, como si yo viviera hablando de él”, comentó la influenciadora.