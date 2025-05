Este jueves, la cantante colombiana Shakira y el artista español Alejandro Sanz estrenaron el video oficial de Bésame, una nueva colaboración que forma parte del álbum más reciente del español titulado ¿Y ahora qué?. El sencillo fue lanzado inicialmente el pasado 23 de mayo en plataformas digitales, y desde entonces ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos músicos.

Shakira y Alejandro Sanz causan furor con el videoclip de 'Bésame'

"Te digo la verdad, si la vida es bonita, tú y ellas son tan parecidas. Al final, no me atrevo a dejar que el destino decida. Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar."

El videoclip, lanzado en YouTube y otras plataformas digitales, ha causado furor entre los fanáticos, pues además del tono emotivo, la complicidad entre ambos artistas y una notable química han desatado miles de comentarios.

Y es que, una vez el video salió a la luz, seguidores de ambos intérpretes no tardaron en inundar las redes sociales con comentarios positivos sobre la pieza. "Cuánta química, ya cásense", "Faltó el beso" y "Me encanta escucharlos de nuevo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Qué otras colaboraciones musicales han hecho Shakira y Alejandro Sanz?

Vale la pena recordar, que Shakira y Alejandro Sanz ya habían trabajado juntos en dos ocasiones: La Tortura en 2005, y Te lo agradezco, pero no en 2006. Desde entonces, su conexión artística ha sido reconocida su público y aunque en diversas entrevistas ambos han negado cualquier vínculo sentimental, han afirmado que los une una profunda amistad y admiración mutua desde hace años.

A propósito del estreno del videoclip, el pasado 13 de mayo, como parte de la gira Las Mujeres ya no Lloran de Shakira, ambos artistas compartieron escenario en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Ante unas 50.000 personas reunidas en el estadio Bank of America, interpretaron La Tortura, desatando la euforia del público y anticipando lo que sería su nueva colaboración.

Con Bésame, Shakira y Sanz no solo vuelven a unir sus voces, sino que reafirman una complicidad artística que, a pesar del paso del tiempo, sigue cautivando a millones de oyentes en todo el mundo.