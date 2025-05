Karina García puso fin a las especulaciones sobre el por qué decidió no estar con Marlon Solórzano una vez saliera de La casa de los famosos Colombia: Altafulla no fue el culpable.

¿Por qué Karina García decidió no continuar su relación con Marlon Solórzano?

En entrevista con Dímelo King, Karina García reveló la razón por la que decidió no tener una relación sentimental fuera de La casa de los famosos Colombia con Marlon Solórzano y en qué momento el influenciador se salió de su corazón.

El momento en que Karina García decidió sacar a Marlon de su vida. (Foto Canal RCN).

Contrario a lo que muchos especulaban en redes sociales, la incorporación de Andrés Altafulla a la competencia no tuvo nada que ver en su decisión, pues la creadora de contenido reveló con línea de tiempo cuándo se dio cuenta de que las cosas con Marlon no funcionarían nunca.

Y es que según comentó Karina, luego de que el influenciador fuera eliminado de la competencia y de que este regresara y le dijera frente a todo un país que no la volviera a decepcionar, sintió que no estaba teniendo el apoyo suficiente de su parte y mucho menos la confianza que una pareja necesita.

“Cuando a él lo eliminan, él salió en la pantalla diciendo: ojalá no me decepciones más. Yo como mujer cómo me sentí ahí en ese momento, eso sobra. Y desde ese momento en el que me dijo eso yo dije: yo con él nunca voy a estar”.

Karina García reveló qué le atrajo de Marlon Solórzano en un principio

Además de esto, Karina García reveló que indiscutiblemente con Marlon Solórzano sintió una conexión muy bonita que hizo que sintiera atracción hacia él. Incluso, pese a todo lo que ocurrió con Altafulla y el gusano Estándar, aseguró que él era una persona “buena gente”.

Karina confiesa cuándo y por qué Marlon dejó de tener espacio en su corazón. (Foto Canal RCN).

“La verdad yo a él lo conocí y desde el principio tuvimos una conexión bonita. Me gustó mucho de él que es muy espiritual, me enseñó muchísimas cosas. De verdad que él es un pelao buena gente, y me gustaba”