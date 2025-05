Se destapó una polémica entre Marcela Reyes y Karina García. Esto porque la DJ reveló en Buen día, Colombia, que la participante de La casa de los famosos Colombia 2025 la habría engañado con su exesposo B-King.

De acuerdo con Marcela Reyes, empezó a tener información de personas quienes se mostraron muy seguras al decirle que posiblemente Karina García se involucró sentimentalmente con su exesposo. Por obvias razones, esto le afectó y en su visita a La casa de los famosos no pudo disimularlo.

No obstante, falta la versión de Karina García, quien hablará hasta que salga del reality de la vida en vivo.

Mientras tanto, Norma Nivia se convirtió en la más reciente eliminada del formato de convivencia del Canal RCN. De hecho, la actriz estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, cuando se reveló la exclusiva entre Karina y Marcela, de modo que reaccionó al respecto.

Con cara de asombro, Norma detalló que a Karina le han pasado muchas cosas y aunque no la conoce, dentro de La casa de los famosos Colombia ha experimentado álgidos momentos, como, por ejemplo, el de Marilyn Oquendo.

Asimismo, recordó cuando la exparticipante Sofía Avendaño tildó de mala a Karina, entre otros momentos que se han desarrollado desde el comienzo del reality de la vida en vivo.

"Desde el comienzo yo he visto que siempre le han dicho cosas. Yo como no conozco y no he visto, pues, uno qué va a saber, pero vi ese día (de la visita) que Marcela como que la abrazaba, vi a Karina como con el ojo aguado y pensé que se adoraban y se hacían mucha falta", comentó Norma Nivia.