Melissa Gate habló sin filtro y arremetió contra Karola

La influenciadora Melissa Gatehabló sin filtro sobre su amistad con el creador de contenido Emiro Navarro y no dudó en criticar a Karola, la mejor amiga del joven.

La paisa estuvo en entrevista con Camilo Pulgarín, donde este la interrogó sobre cómo manejaba su situación con Emiro Navarro y Karola debido a que ella suele decir constantemente la frase "los amigos de mis enemigos no son mis amigos".

Melissa no tardó en atacar a la influenciadora, indicando que ella no era realmente amiga de Emiro Navarro.

"Hay excepciones a la regla y a mí eso no me importa porque finalmente Karola no es amigo de Emiro, Karola es una enemiga disfrazada y cuando él se dé cuenta de eso yo seguramente estará en un yate tomando cervezas con dos bandid*s al lado, o por eso estoy relajada", dijo.

La influenciadora indicó que ella no tiene por qué hablar con Karola cuando esta se ha hecho famosa criticándola.

"No tengo nada que hablar contigo g*rda asquerosa, g*rda de envidia, cuídate porque puede darte un infarto, síndrome metabólico, uno no sabe (...) estas comiendo gracias a mí porque si no te sacas mi nombre de tu sucia y asquerosa boca no comes y todos sabemos que es verdad", agregó.