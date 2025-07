Yina Calderón presumió su delgada figura gracias al yeso, ¿cómo funciona?

La empresaria e influencer Yina Calderón apareció en un video en el que dejó ver su figura. En el clip, se puede observar que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 se encuentra delgada.

Yina Calderón demostró que se encuentra satisfecha con los resultados de su figura, especialmente el abdomen. Después de terminarse el reality del Canal RCN, la empresaria comentó que había aumentado tallas, pero eso ya quedó en el pasado.

Lo anterior porque Calderón reveló que logró adelgazar gracias al yeso, razón por la que los internautas se preguntan cómo funciona esta técnica.

"Acá no tengo filtro, no tengo nada. He adelgazado muchísimo, porque estoy juiciosa con yeso", contó la polémica mujer.